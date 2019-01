O lateral Danilo José Belão, de 21 anos, é o décimo reforço do CAV

publicado em 09/01/2019

Danilo José Belão (Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Na tarde desta quarta-feira (9), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense anunciou a décima contratação do time para a temporada. Trata-se de Belão, lateral-direito de 21 anos.

Danilo José Belão nasceu no dia 5 de abril de 1997 e tem 1,78m de altura. Antes de chegar na Alvinegra ele estava no Sub-23 do São Paulo. No Tricolor, o atleta foi campeão da Copa RS Sub-20 de 2016, da Copa do Brasil Sub-20 do mesmo ano e do Campeonato Brasileiro Sub-23 de 2018.