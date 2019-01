O arqueiro de 1,90m de altura estava no Red Bull Brasil

publicado em 07/01/2019

O goleiro Jordan tem 20 anos e 1,90m de altura (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na manhã desta segunda-feira (7), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do oitavo reforço para a temporada deste ano. Trata-se do goleiro Jordan, de 20 anos.