publicado em 30/01/2019

São Bernardo e CAV jogaram na noite desta quarta-feira (30) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense segue sem vitória na Série A2, mas o resultado da noite desta quarta-feira (30) poderia ser muito pior. O CAV saiu perdendo para o São Bernardo e buscou o empate aos 47 minutos do segundo tempo.

A Votuporanguense iniciou o confronto com quarto mudanças: Luanderson, Dudu, Wesley Natã e Cristiano entraram nos lugares de Paulo Henrique, Jardisson, Léo Santos e Bruno Baio.

Aos 40 minutos, depois de cruzamento da direita, Ermínio dominou de costas e deu uma bicicleta, mas Bruno Pianissolla defendeu. O primeiro tempo movimentado, mas com poucas oportunidades, terminou em 0 a 0.

Léo Cereja recebeu na entrada da área, cortou para o meio, chutou de esquerda e a bola passou raspando a trave esquerda de Pianissolla aos 11 minutos da segunda etapa.

Aos 15 minutos, Dudu recebeu no lado esquerdo e tentou o ângulo de André Dias, mas a bola saiu. Na sequência, a bola foi cruzada da direita, porém Léo Cereja não pegou bem, mesmo assim a bola passou com perigo na frente da meta do CAV.

Renato Justi bateu falta com força pelo lado esquerdo e o goleiro do São Bernardo encaixou aos 18 minutos.

O gol dos donos da casa foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta do lado esquerdo, Felipe Fumaça, sozinho, completou: 1 a 0. Já aos 47, Léo Santos recebeu cruzamento da direita para marcar: 1 a 1.