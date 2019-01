Em partida na Arena Plínio Marin, os garotos do CAV saíram na frente, mas permitiram o empate da equipe do Amapá

publicado em 05/01/2019

Votuporanguense e Trem jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Depois de sair vencendo, o Clube Atlético Votuporanguense permitiu o empate contra o Trem-AP na tarde deste sábado (5) na Arena Plínio Marin. O jogo terminou em 1 a 1. Para não depender de ninguém, o CAV precisa empatar com o Internacional na última rodada, na quarta-feira (9).

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o CAV criou uma boa oportunidade, mas Wallace cabeceou no meio do gol após cruzamento da direita.

Depois de cobrança de falta, o goleiro do Trem socou a bola, que sobrou para Wallace, que chutou forte, mas por cima do gol aos 27 minutos.

Wallace, sempre ele, bateu escanteio do lado direto e a bola entrou direto: 1 a 0 CAV.

Em boa jogada pela direita, a bola foi cruzada, mas Agnaldo, atacante da Alvinegra, não conseguir chegar para concluir.

O Trem chegou com perigo aos 45 minutos. Depois de rebatida, a bola sobrou fora da área para Zé Lucas, que chutou de primeira, e para fora.

O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o time da casa, que teve as melhores oportunidades da partida.

Já na segunda etapa Matheus Gabriel enfiou a bola para Wallace, que dividiu com o Tiago, goleiro do Trem, fora da área. O atacante do CAV sentiu o choque.

Aos 17 minutos, a bola foi enfiada para Fábio, do Trem, que recebeu cara a cara com o goleiro Gustavo, driblou o arqueiro alvinegro, porém na hora de concluir pegou mal na bola.

Em cobrança de falta do lado esquerdo, Gabriel Ramos, da Votuporanguense, cabeceou com perigo aos 19 minutos. Aos 24, pênalti foi marcado para a equipe do Amapá. Gerson driblou e foi derrubado. Matheus Rocha chutou para marcar: 1 a 1. Aos 40, Wallace recebeu, avançou pela esquerda e chutou no travessão.