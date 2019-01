Pela Copa do Brasil, a Votuporanguense enfrentará o Ypiranga-RS na Arena Plínio Marin no dia 6 de fevereiro

publicado em 15/01/2019

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Na semana passada a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Copa do Brasil 2019. O horário marcado para o jogo entre Clube Atlético Votuporanguense e Ypiranga-RS, na Arena Plínio Marin, é de 17h do dia 6 de fevereiro (quarta-feira). No entanto, como não há iluminação na Arena, a Alvinegra enviou um ofício para CBF em que solicita a alteração da partida para as 15h.

O vencedor de CAV e Ypiranga pegará o vitorioso de Fluminense-RJ e River-PI, que jogam no dia 5 (terça-feira), às 21h30. Para avançar, a equipe de Votuporanga precisa vencer o duelo. O empate dá a vaga para o time de Erechim-RS.

A diretoria da Alvinegra já anunciou onze reforços para esta temporada: Cristiano (centroavante), Jordan (goleiro), Luanderson (zagueiro), Murillo (volante), Thiago Pereira (lateral), Kaynan (atacante), Fernandinho (lateral), Paulinho (lateral), Jardisson (meio-campista), Belão (lateral) e Wesley Natã (atacante).