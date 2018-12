O lateral-esquerdo Thiago Pereira já atuou no São Caetano e no Novorizontino

publicado em 10/12/2018

Thiago Pereira (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

O Clube Atlético Votuporanguense quer contratar de cinco a sete jogadores para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2019. Na manhã desta segunda-feira (10), com exclusividade para a rádio Cidade FM, o presidente do CAV, Marcelo Stringari, anunciou o primeiro reforço: o lateral-esquerdo Thiago Pereira.

“Já temos fechado com um lateral-esquerdo que é o Thiago Pereira, ex-São Caetano, Novorizontino. É um jogador de muita força que já estava fechado com a gente há algum tempo. Esse é o único reforço que está certo e chega dia 17”, revelou o mandatário.