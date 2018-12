A diretoria do CAV acredita no apoio da torcida que sempre está com o time em qualquer ocasião.

publicado em 08/12/2018

O técnico Rafael Guanaes aceitou a proposta do Atlético Paranaense

O Clube Atlético Votuporanguense informa que neste sábado (08), o técnico Rafael Guanaes aceitou a proposta do Atlético Paranaense. Sendo assim, Rafael não é mais o treinador do Votuporanguense. O treinador foi para o sub-23 do Furacão. E vai comandar o time na 1ª divisão do paranaense.

O CAV agradece Rafael Guanaes pelo tempo de serviço prestado, pela dedicação diária ao Clube e pelo título inédito da Copa Paulista conquistado. Também desejamos muita sorte a esta nova jornada de trabalho!

Mesmo com a saída do Guanaes, o Votuporanguense ressalta que vai manter a mesma comissão técnica entendendo que o sucesso só foi alcançado devido ao belíssimo trabalho de todos da comissão.

Um novo treinador deverá ser anunciado nos primeiros dias da próxima semana.

A diretoria do CAV acredita no apoio da torcida que sempre está com o time em qualquer ocasião.