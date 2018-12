As partidas foram realizadas no Centro Esportivo “Faies Habmorad” (Ferroviária), no Clube dos 40 e na Arena

publicado em 16/12/2018

Decisão: Fisioclínica e JL Madeiras/Godoy disputam a final do Campeonato Amador Veteranos na Arena Plínio Marin (Foto: Divulgação)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Fisioclínica e JL Madeiras/Godoy decidem na manhã deste domingo, às 9h, na Arena Plínio Marin, o Campeonato Amador Veteranos 2018.

O JL Madeiras/Godoy deve começar o confronto com Abílio; Godoy, Boy, Diogo e Guga; Catatau, Cleitinho, Fernandinho e Lázaro; Fiali e Celso Reis. Já a Fisioclínica terá Ricardo Rosa; Caroço, Taroba, João Carlos e Marcinho; Efinho, Bozó, Kita e Fabiano; Luciano e Amauri.

O torneio é disputado por jogadores com idade acima dos 40 anos. As partidas foram realizadas no Centro Esportivo “Faies Habmorad” (Ferroviária), no Clube dos 40 e na Arena.

Esta edição teve como homenageado Aparecido Vicente dos Reis, conhecido como Fião, um dos grandes incentivadores do esporte amador votuporanguense.