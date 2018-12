Elenco da Votuporanguense se reapresentou na tarde desta segunda-feira (17)

publicado em 17/12/2018

Fernandinho, Paulinho, Kaynan e Thiago Pereira são apresentados no CAV (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Com novidades dentro e fora do campo, a Votuporanguense se reapresentou na tarde desta segunda-feira (17), às 14h, na Arena Plínio Marin, já visando a próxima temporada. Na comissão técnica, Eduardo Souza, no lugar do ex-treinador Rafael Guanaes que acertou com o Atlético-PR, José Simplício volta a ser o mordomo, no lugar do Eduardo, que foi promovido a auxiliar de preparação física.

Em 2019, além do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV vai disputar pela primeira vez na sua história a Copa do Brasil. Do grupo que foi campeão da Copa Paulista, não constam os nomes do volante Vitor Hugo, do meio-campista Rodolfo Rocha, do lateral-esquerdo Vinícius e do centroavante Rodolfo Valadares.

Em compensação, o lateral esquerdo Thiago Pereira, ex-São Caetano, contratado na última semana, Paulinho, ex-Foz do Iguaçu, Kaynan, ex-América Mineiro e Fernandinho, ex-União Barbarense, são as novidades no elenco. Mais nomes devem ser anunciados no decorrer da pré-temporada.

Na Série A2, a Pantera, estreia no dia 20 de janeiro, em São Paulo, contra o Juventus. Já na Copa do Brasil, o confronto está marcado para o dia 6 de fevereiro, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, diante do Ypiranga-RS. Se passar pegará pela frente o vencedor de Fluminense-RJ e River-PI. Para avançar, a Alvinegra precisa vencer o duelo. O empate dá a vaga para o time de Erechim-RS.

Nome completo: Fernando Gabriel Rosalem Smania

Apelido: Fernandinho

Idade: 22 anos

Posição: lateral-esquerdo

Clubes em que atuou: Santos, Atlético Araçatuba, Francana e União Barbarense

Nome completo: Thiago Pereira Luiz

Idade: 29 anos

Posição: lateral-esquerdo

Clubes em que atuou: Rio Branco, Red Bull Brasil, Água Santa, Rio Verde, Grêmio Novorizontino, Botafogo-PB, São Caetano, URT e Desportivo Brasil.

Nome completo: Paulo Ferdinan de Sousa Monteiro

Apelido: Paulinho

Idade: 22 anos

Posição: lateral-direito

Clubes em que atuou: Figueirense (sub-20), PSTC e Foz do Iguaçu

Nome completo: Kaynan Ribeiro Cruz

Apelido: Kaynan

Idade: 21 anos

Posição: Atacante - Extremo