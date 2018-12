Todos os jogadores que foram titulares na Copa Paulista se reapresentarão, assim como de duas a três novidades

publicado em 16/12/2018

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense inicia amanhã a preparação para a Serie A2 e Copa do Brasil 2019 (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Visando as disputas do Cam peonato Paulista da Série A2 e a Copa do Brasil, o elenco do Clube Atlético Votuporanguense se apresenta na tarde desta segunda-feira, às 14h na Arena Plínio Marin. De duas a três novidades também devem ser apresentadas.

Para o jornal A Cidade, o gerente de futebol da Alvinegra, Rafael Gatti, contou que todos os jogadores que terminaram a competição como titulares se reapresentarão. O lateral-esquerdo Thiago Pereira, único reforço confirmado, também se apresentará.

Somente quatro nomes do elenco que disputou a Copa Paulista não estarão amanhã na Arena: Rodolfo Valadares (centroavante), Vitor Hugo (meio-campista), Vinícius (lateral e meio-campista) e Rodolfo Rocha (volante).

Até o momento, a principal mudança é no comando do CAV, já que Rafael Gauanaes treinará o time sub-23 do Athletico Paranaense, que disputará o campeonato estadual. Eduardo Souza comandará a equipe de Votuporanga.

O centroavante Bruno Baio, alvo de especulações em relação a sua permanência na Votuporanguense, se reapresentará, assim como os laterais Sávio e Matheus Destro e o atacante Erick Salles.

Sobre as expectativas para o início do trabalho, Gatti contou que são as melhores possíveis. “Cerca de 90% do elenco permaneceu. Estamos confiantes para seguirmos com um bom trabalho na Votuporanguense”, comentou.

Na Copa do Brasil, o CAV enfrentará o Ypiranga-RS na primeira rodada no dia 6 de fevereiro na Arena Plínio Marin. O mandante precisa vencer para se classificar e enfrentar o vencedor de River-PI x Fluminense. Se a Alvinegra vencer, poderá enfrentar o tricolor carioca no Maracanã.