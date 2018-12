"Não vou falar de especulação. É momento de falar do título. Um feito histórico", disse o técnico da Votuporanguense

publicado em 02/12/2018

Rafael Guanaes, técnico do CAV (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Desde o início de 2018 no comando do Votuporanguense, Rafael Guanaes viu todo o empenho terminar com o título da Copa Paulista. O técnico citou o trabalho no segundo semestre e despistou sobre uma possível saída do clube.

Fundado em 2009, o Votuporanguense disputou a Copa Paulista apenas pela terceira vez. O comandante enalteceu o feito. “Tenho só que agradecer por essa conquista. É tão difícil ser campeão. Nós somos pequenininhos e derrubamos muitos gigantes para comemorar hoje. Que possamos cada vez mais buscar ser melhor, fazer diferente. É um feito enorme e encerramos com muita gratidão”, disse Guanaes de 37 anos.

Sem medo, a equipe de Votuporanga se caracterizou na campanha por sair com a bola dominada do campo de defesa, mesmo na final, com a pressão adversária e um estádio lotado contra. “É possível ter ideias pelo menos e acreditar nelas e fazer os atletas acreditarem também. A Ferroviária fez um grande jogo, no segundo tempo tivemos poucas finalizações, mas por méritos deles. Falei para os jogadores que se fosse pra perder, que perdêssemos do nosso jeito. Nem sempre conseguimos fazer tudo que planejamos, mas em nenhum momento iríamos mudar nosso estilo. Fomos coroados não pelo jogo, mas pela competição inteira e pela superação que tivemos no segundo semestre”, analisou.

Especulado para deixar o clube, Guanaes preferiu despistar sobre o futuro. "Não vou falar de especulação. É momento de falar do título. Um feito histórico. Escrevemos nosso nome na história do Votuporanguense, da competição, do futebol paulista. Um trabalho muito sério, planejado, organizado, com humildade. Temos que desfrutar”, encerrou.

