publicado em 21/12/2018

Atletas e técnicos do Centro de Formação na confraternização que marca o encerramento das atividades do ano (Foto: Centro de Formação)

O ano de 2018 do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga foi extremamente positivo e repleto de conquistas. Marcas quebradas, campeonatos conquistados e muitas medalhas coroaram a ótima temporada da equipe votuporanguense.

Como de costume, para encerrar as atividades do ano o Centro de Formação realizou o Troféu Eficiência, competição somente com os nadadores da equipe. O torneio ocorreu na última terça-feira (18), no Parque Aquático Saverio Maranho. Nadadores desde a categoria pré-mirim (sete anos de idade) até os másters participaram.

Cada competidor nadou quatros provas de 50 metros nos quatros estilos da natação (livre, peito, borboleta e costas). No mesmo dia, à noite, em um jantar de confraternização, foram revelados os nadadores mais eficientes de cada categoria. Os primeiros colocados ganharam troféus; segundos e terceiros, levaram medalhas de prata e bronze. Os demais atletas foram premiados com medalhas pela participação.

Entre primeiros, segundos, terceiros e quartos colocados, 45 nadadores foram premiados: Lucas Tozzi, Kalisson Eduardo da Silva, Maria Eduarda Landin, Loiane Araújo, Kimberly Ragnoli, Rafaela Marcondes, Murilo Gabriel Basso, Rick Endrew da Silva, Enzo Rodrigo dos Santos, Gabriel de Lima, Kauã de Souza, Mirela Testi, Julia Pereira, Luiz Henrique Trevizan, Pedro Tozzi, Diego Marcos Pimentel, Murilo Vieira, Amanda de Jesus Souza, Grazielly Araújo, Flávia Alessandra de Souza, Thalita Maria de Jesus Ferreira, Heitor Napolitano, Ícaro Oliveira, Raul de Souza, William Liberti, Ghianny Gabrielli Oliveira, Davi dos Santos Bertoli, Diego Nakabashi, Gabriel Magosse, Keven Milani, Eduarda Bailon, Bruno Borghetto, João Vitor Burnunssi, Rafael do Prado, Matheus Pereira, Karolyne Silva, Pâmela Moreira, Brenda Terezinha Martão, Edmo Carneiro Ruiz, Danilo Henrique Trindade, Erick de Souza Bailon, Filipe Martins, Luis Fernando Leite, Alex Gonzales e Pedro Henrique Pradela.