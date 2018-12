Na noite desta quinta-feira (13), na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram sorteados os confrontos da primeira fase da competição

publicado em 13/12/2018

Votuporanguense disputará pela primeira vez a Copa do Brasil (Arte: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em sorteio realizado na noite desta quinta-feira (13) sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Clube Atlético Votuporanguense jogará contra o Ypiranga na Arena Plínio Marin.

O adversário do CAV saiu do pote D, que contava com: ABC-RN, Guarani, CSA-AL, Botafogo-PB, Cuiabá, Tupi-MG, América-RN, ASA-AL, Remo e Ypiranga-RS. A Alvinegra precisará vencer, já que o adversário jogará pelo empate.

A primeira etapa do torneio é realizada em partida única, com mando de campo pertencente ao competidor de cada duelo dono de posição inferior no RNC (Ranking Nacional de Clubes). Já na segunda fase, também a ser realizada em partida única, os mandos serão definidos no sorteio da próxima quinta, com os clubes já conhecendo por meio do Diagrama das Fases se atuarão como mandantes ou visitantes na etapa seguinte, caso se classifiquem na primeira fase, que começa a ser disputada em 6 de fevereiro.

Classificados para a Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG entram na fase de oitavas de final, assim como o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil.

O Athletico Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana na noite de anteontem, garantiu vaga na Libertadores, logo a entrada nas oitavas de final da Copa do Brasil está assegurada ao clube.