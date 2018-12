Em jogo bastante movimentado na manhã deste sábado, o CAV foi até Barretos; o técnico Eduardo Souza fez vários testes

publicado em 29/12/2018

O técnico da Alvinegra, Eduardo Souza, fez várias mudanças na equipe no segundo tempo (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Na manhã deste sábado, o Clu be Atlético Votuporan guense fez o seu primeiro teste da preparação para a temporada de 2019, quando o time disputará o Campeonato Paulista da Série A2 e a Copa do Brasil. No estádio Fortaleza, em Barretos, o CAV empatou com o time da casa por 1 a 1.

Pela Alvinegra, Léo Santos abriu o placar e Alan Mota empatou. Os gols aconteceram no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico da Votuporanguense, Eduardo Souza, fez várias mexidas no time, assim como o treinador do adversário Paulinho Maclaren.

O CAV começou o jogo com Bruno Pianissolla; Sávio (Paulinho), Paulo Henrique, Renato Justi (Pablo) e Thiago Pereira (Fernandinho); Alison (Murillo), Ricardinho e Léo Aquino (Mário Augusto); Erick Salles (Kaynan), Léo Santos (Luis Guilherme) e Bruno Baio (João Marcos).

O elenco da Alvinegra está liberado para a folga do final do ano. Os atletas se reapresentam no dia 2 de janeiro, às 16h, na Arena Plínio Marin.