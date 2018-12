No Campeonato Brasileiro Infantil, disputado na última semana em Vitória - ES, o nadador Heitor Napolitano Reis Fonseca conquistou um resultado espetacular e ficou entre os cinco melhores do Brasil

publicado em 03/12/2018

Amanda de Jesus Sousa e Heitor Napolitano Reis Fonseca disputaram o Campeonato Brasileiro (Foto: Centro de Formação)

Novamente um resultado mostra o excelente trabalho desenvolvido no Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. No Campeonato Brasileiro Infantil, disputado na última semana em Vitória, Espírito Santo, o nadador Heitor Napolitano Reis Fonseca conquistou um resultado espetacular e ficou entre os cinco melhores do Brasil.

Na categoria infantil 1 (para atletas que completam 13 anos em 2018), Heitor nadou a prova dos 200 metros costas e ficou na quinta colocação, com o tempo de 2:24.48. Muito feliz, o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, comemorou o feito: “é um resultado espetacular, muito acima do que esperávamos para ele, já que traçamos como meta ele ficar entre sexto e oitavo, mas já conseguiu o quinto lugar”.

Na eliminatória, Heitor fez o terceiro melhor tempo. O desempenho no campeonato mostra o excelente nível técnico do adolescente e o bom trabalho que o Centro de Formação faz com o nadador. “Estamos encerrando o ano dele com uma quinta colocação no Brasil, algo muito importante para a carreira dele e para destacar o trabalho da nossa equipe”, falou o coordenador.

Outra atleta do Centro de Formação que participou do Campeonato Brasileiro foi Amanda de Jesus Sousa. Segundo o Xaninho, a nadadora teve uma evolução espetacular nos 800 metros livre na categoria livre infantil 1. “Estamos muito felizes com os resultados dos nossos dois atletas na competição”, ressaltou.

O coordenador agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.