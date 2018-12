Heitor Napolitano Reis Fonseca foi muito bem no Campeonato Paulista disputado em Guaratinguetá

publicado em 10/12/2018

Heitor Napolitano Reis Fonseca é vice-campeão paulista de natação (Foto: Centro de Formação)

Seguindo o padrão de bons resultados durante todo o ano, Heitor Napolitano Reis Fonseca foi muito bem no Campeonato Paulista Infantil de Verão – XVI Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha, disputado em Guaratinguetá, de sexta-feira (7) a domingo (9). O nadador do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga foi vice-campeão paulista nos 200 metros borboleta.

Heitor ainda foi quarto lugar nos 200 e quinto nos 100 metros costas. A outra atleta do Centro de Formação que participou do torneio foi Amanda de Jesus Sousa, que ficou entre as 12 melhores do Estado de São Paulo.

O coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, avaliou positivamente a participação dos dois atletas no Campeonato Paulista, já que a competição é de nível bastante alto.

Xaninho também ficou muito contente com a classificação geral da equipe dentro da competição. O Centro de Formação obteve o 27º lugar entre mais de 40 equipes de todo o Estado. Já na pontuação geral da categoria Infantil 1, Votuporanga ficou em 13º. “Foi uma surpresa para nós esses resultados bastante expressivos, coroando de êxito o ano da nossa categoria infantil”, comentou.

O coordenador agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.