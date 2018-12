O veloz atacante Kaynan, de 21 anos, que já treina com o elenco, é um dos reforços da Votuporanguense para 2019

publicado em 21/12/2018

Em 2017, o atacante Kaynan, de 21 anos, ganhou chances na equipe principal do Bahia (Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/ECBahia)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Uma das caras novas do Clube Atlético Votupo ranguense é o veloz atacante Kaynan, de 21 anos, que desembarcou em Votuporanga vindo da capital da Bahia. “Estou bem, depois de uma maratona porque estou vindo de Salvador, um pouquinho longe”, brincou o jogador que pretende crescer e aparecer no CAV.

Sobre o clima quente de Votuporanga, o atleta contou para a reportagem da Cidade FM que pessoas que não conhece muito o Estado de São Paulo, como ele, pensam que é frio, “mas quando chegam aqui... Eu meio que estou adaptado porque lá em Salvador é quente demais; o Nordeste todo é quente. Me sinto bem ambientado aqui no calor”.

O jogador revelou que a sua principal característica é a velocidade. “É tentar colocar os atacantes para fazer gols e, quando puder, fazer uns golzinhos também”, comentou.

Atuando no América-MG, Kaynan assistiu ao jogo final da Copa Paulista 2018. “Você vê como são as coisas, eu nem sabia ainda que viria para cá, então Deus já encaminha a gente para ver as coisas”, acrescentou. Ele constatou que o CAV, apesar do pouco tempo de função, está em ascensão e que é um clube bastante organizado. “Então eu não pensei duas vezes e vim para cá”.