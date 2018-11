Votuporanguense e Ferroviária jogaram neste domingo (25) na Arena Plínio Marin

Votuporanguense e Ferroviária jogaram neste domingo (25) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Na primeira partida da final da Copa Paulista 2018, na manhã deste domingo (25) na Arena Plínio Marin, Votuporanguense e Ferroviária empataram por 1 a 1.

O primeiro lance de perigo foi do time da casa. Aos 15 minutos, após boa jogada do lado direito, Sávio cruzou e Dudu, livre, chutou de primeira, mas para fora. A bola passou do lado esquerdo do goleiro Gabriel Leite.

Aos 36, novamente pela direita, Erick Salles recebeu e tocou para Léo Aqui, que de direita chutou em cima do arqueiro do Ferrinha. Aos 41, Léo Aquino roubou a bola na entrada da área e chutou colocado, rasteiro, no conta direito de Gabriel, que tirou para escanteio.

Aos 43, o CAV abriu o placar. Léo Aquino roubou a bola no meio de campo e deu uma excelente enfiada para Bruno Baio, que chutou rasteiro, forte, na saída de Gabriel: 1 a 0.

O primeiro lance de real perigo dos visitantes foi aos 46 minutos, quando Léo Arthur chutou por cima do gol de Bruno Pianissolla. A Alvinegra foi melhor no primeiro tempo e criou algumas boas oportunidades.

Já no segundo tempo, o primeiro lance perigoso foi somente aos 21 minutos. João Marcos, que entrou no segundo tempo no lugar de Erick Salles, arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e passou perto da trave esquerda do goleiro da Ferroviária. Aos 24, depois de cobrança de falta pelo lado esquerdo, o zagueiro Paulo Henrique, do CAV, cabeceou com liberdade, porém a bola foi por cima do gol.

Aos 36 minutos, o Ferrinha empatou. Após cruzamento do lado esquerdo o centroavante Caio Mancha cabeceou forte para marcar.