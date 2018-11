O vereador Celso Peixão (PSB) enalteceu a diretoria da Votuporanguense pelo desempenho na Copa Paulista

publicado em 23/11/2018

O vereador Celso Peixão (PSB) enalteceu a diretoria da Votuporanguense pelo desempenho na Copa Paulista (Câmara de Rio Preto

Da redação

Em discurso na sessão da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, o vereador Celso Peixão (PSB) enalteceu a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense pelo desempenho do CAV na Copa Paulista 2018.

Na opinião do parlamentar, Rio Preto tem dois representantes que causam vergonha. “Sou nato americano, joguei no América, joguei no Rio Preto, então eu falo para vocês: onde estão os dirigentes do nosso América? O que fizeram com o nosso América?” questionou. Em relação ao Jacaré, ele disse que a diretoria trabalha, porém o clube “não sai do lugar”: “é igual geladeira de rodinha, para frente, para trás, não segue”.

Celso entende que é uma grande vergonha Rio Preto não ter representantes da Série A e Série B do futebol paulista.