A Votuporanguense venceu na partida de ida por 4 a 2 e leva vantagem para o jogo da volta em Taubaté

publicado em 03/11/2018

Votuporanguense e Taubaté jogam na tarde deste sábado (3)

A Votuporanguense venceu na partida de ida das quartas de final da Copa Paulista por 4 a 2 e leva vantagem para o jogo da volta em Taubaté. A equipe pode perder por um gol de diferença para ir a semifinal. O técnico Rafael Guanaes fala em manter os pés no chão e jogar como na primeira partida. A partida de volta entre CAV e Taubaté acontece neste sábado (3), em Taubaté às 15h.

“Agora é trabalhar com os pés no chão, focado. O Taubaté é uma equipe forte, um bom mandante. Mesmo construindo um bom placar e tendo vantagem, eles conseguiram marcar dois gols em 15 minutos no primeiro jogo. O futebol é sempre detalhe. São mais 90 minutos para jogar, respeitamos a equipe deles e sabemos que teremos que ter mais atenção e fazer um grande jogo para sair de lá classificados”, disse.

O comandante também falou do que pretende fazer para a volta. “Sempre buscando equilíbrio nas ações. Estrategicamente criar cenários do que podem acontecer na partida, das possíveis alterações da equipe deles. Eles têm boas armas, tem pontos fortes e fracos. Fazer um jogo de forma equilibrada, ficar com a bola, fazer boas transições e ficar muito atento na bola parada”, completou Rafael.