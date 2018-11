Existe a expectativa que empresários locais colaborem para que mais ônibus sejam disponibilizados

publicado em 28/11/2018

Mais de 200 torcedores da Votuporanguense estão na fila de espera (Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

A torcida do Clube Atlético Votuporanguense quer estar perto do time no segundo jogo da final da Copa Paulista 2018, no domingo (2), às 11h, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Arara-quara. Até a tarde desta quarta-feira (28), dois ônibus já estavam confirmados, mas a expectativa é que outros sejam disponibilizados.

De acordo com André Figueiredo, o André da Tura (Torcida Uniformizada Raça Alvinegra), existe a expectativa de que empresários locais colaborem para que mais ônibus sejam disponibilizados, uma vez que cerca de 100 pessoas já estão confirmadas nos dois veículos, no entanto mais de 200 torcedores estão na fila de espera.