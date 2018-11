Em reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paulista de Futebol ficaram definidos datas, horários e locais dos confrontos semifinais

publicado em 05/11/2018

Primeiro jogo será em Rio Claro (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Em reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira (5) ficaram definidos datas, horários e locais dos confrontos semifinais da Copa Paulista de 2018. Com melhores campanhas, Ferroviária e Votuporanguense decidem as vagas à final em casa, diante do Red Bull Brasil e Atibaia, respectivamente. Fox Sports transmite todos os jogos.

Com presença dos representantes dos quatro clubes que buscam o título e a consequente vaga aos torneios nacionais de 2019 -Série D ou Copa do Brasil-, ficou definido que, pelos jogos de ida, Atibaia e Votuporanguense se enfrentam no sábado (10), às 11h, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, enquanto no mesmo horário, porém, no domingo, o Red Bull Brasil recebe a Ferroviária no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

As duas partidas da volta serão no domingo, 18 de novembro. Às 11h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, a Votuporanguense recebe o Atibaia. Mais tarde, às 16h, a Ferroviária enfrenta o Red Bull Brasil na Arena da Fonte, em Araraquara.

Assim como aconteceu nos últimos dois anos, a semifinal da competição terá transmissão da Fox Sports.

Semifinais da Copa Paulista:

Jogos de ida:

Sábado, 10

11h

Atibaia x Votuporanguense, em Rio Claro (estádio Benito Agnelo Castellano)

Domingo, 11

11h

Red Bull Brasil x Ferroviária, em Campinas (estádio Moisés Lucarelli)

Jogos de volta:

Domingo, 18

11h

Votuporanguense x Atibaia, em Votuporanga (Arena Plínio Marin)

16h