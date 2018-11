Caso o pedido seja aceito, a nova direção deve acontecer no ano que vem

publicado em 20/11/2018

(Foto: Rafael Nascimento/CAV)

O técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes, recebeu um convite para comandar um clube da Série A do Campeonato Brasileiro após os jogos da final da Copa Paulista 2018 contra a Ferroviária. Caso o pedido seja aceito, a nova direção deve acontecer no ano que vem.

Segundo o colunista do jornal A Cidade, Rogério de Assis, Rafael Guanaes deixará a Alvinegra após as finais contra a Ferroviária. "Recebi a informação no final de semana de um profissional de imprensa, que um clube da Série A do Campeonato Brasileiro já lhe fez uma consulta. O projeto deste clube para o ano que vem tem como primeiro nome para comandá-lo o de Guanaes e que seu perfil foi o escolhido. Este clube pretende que ele comande o time no campeonato estadual, e sua filosofia de jogo e de formação de jogadores é a que agrada os dirigentes", afirmou na coluna desta terça-feira (20).