Na semifinal da Copa Paulista, o Futebol Sustentável foi um sucesso em Votuporanga

publicado em 19/11/2018

Na semifinal da Copa Paulista, o Futebol Sustentável foi um sucesso em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após pedido do presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Stringari, à Federação Paulista de Futebol, está praticamente confirmado que o primeiro jogo entre CAV e Ferroviária, na Arena Plínio Marin, contará com a promoção Futebol Sustentável, iniciativa da E&L Marketing Esportivo. A expectativa é que as trocas comecem nesta quarta-feira (21) na Arena e na Cidade FM.

O projeto da FPF mais uma vez foi um sucesso em Votuporanga no segundo jogo da semifinal da Copa Paulista 2018 contra o Atibaia. Com trocas ocorrendo na Arena e na Cidade FM, os 3 mil ingressos disponibilizados para programa foram rapidamente trocados.

Antes da semifinal, Edivaldo Ferraz, diretor-presidente da E&L Marketing Esportivo, esteve em Votuporanga e destacou que a cidade sempre prestigiou bem o Futebol Sustentável. Ele, inclusive, já atendeu a reivindicação de Stringari, portanto falta somente a confirmação por parte da Federação Paulista.