O comandante destacou que mesmo sem conseguir o segundo gol, o time foi guerreiro, tentou e correu poucos riscos

publicado em 10/11/2018

Rafael Guanaes, técnico do Clube Atlético Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O resultado obtido contra o Atibaia na manhã de ontem pela semifinal da Copa Paulista 2018 agradou ao técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes, que fez uma análise da partida logo após o confronto.

O treinador do CAV contou que seu time encontrou um pouco de dificuldade em relação ao campo e enfrentou uma equipe qualificada. Ele lembrou que a Alvinegra conseguiu ficar com a bola a maior parte do tempo, sempre buscando os gols, no entanto, na primeira etapa, a Votuporanguense não foi capaz de definir com eficiência.

No intervalo, Guanaes conversou com os atletas e fez ajustes. Os efeitos puderam ser vistos mesmo antes da expulsão do jogador do Atibaia. “Depois da expulsão, tentamos criar alternativas para usar a superioridade numérica, não só pelos lados, mas por dentro também”, comentou.