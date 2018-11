Nadadores da equipe ACD do Centro de Formação conquistaram 11 medalhas

publicado em 16/11/2018

Nadadores da equipe ACD do Centro de Formação conquistaram 11 medalhas (Foto: Centro de Formação)

A equipe ACD (Atletas com Deficiência) do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga conquistou 11 medalhas na 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, realizada em São Carlos desde a última segunda-feira (12).

Dorivan Oliveira Silveira ficou com três ouros: 50, 100 e 200 metros livre. Erik Bailon Oliveira levou um ouro nos 100 metros costas e dois bronzes, nos 50 e 100 metros livre. Maurício Padilha conquistou com uma prata nos 400 metros livre e dois bronzes, nos 100 metros costas e nos 100 metros livre. Keven Simões Milani de Paula ganhou dois bronzes: 100 metros costas e 400 metros livre. Edvaldo Ambrósio da Conceição e Gabriel da Silva Bueno também representaram Votuporanga nos Jogos. No total, a equipe votuporanguense conquistou 11 medalhas, sendo quatro ouros, uma prata e seis bronzes.

Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, ficou contente com a participação do município nos Jogos Abertos. Ele agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.