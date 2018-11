Amanda de Jesus Sousa e Heitor Napolitano Reis Fonseca participarão da competição no Espírito Santo

publicado em 23/11/2018

(Foto: Centro de Formação)

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga terá dois representantes no Campeonato Brasileiro Infantil, que será realizado a partir de quarta-feira (28), em Vitória, no Espírito Santo. Amanda de Jesus Sousa e Heitor Napolitano Reis Fonseca treinaram bastante e estão prontos para representar bem a equipe votuporanguense.

Em maio, eles participaram do brasileiro de inverno, em Santos, e fizeram bons tempos, portanto as expectativas para a competição da próxima semana são muito boas. Amanda disputará as provas dos 400 e 800 metros livre na categoria infantil 1 (para atletas que completam 13 anos em 2018). “Minha expectativa maior é para a prova dos 800 metros. Treinei bastante”, contou a nadadora.

Heitor vai nadar os 100 e 200 metros costas e os 100 e 200 metros borboleta também na infantil 1. As maiores expectativas são para as provas mais longas. “Estou bem preparado para mais essa competição”, falou.

Quem também está confiante é o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, já que os dois nadadores representaram bem a cidade no campeonato de inverno. “Esperamos que eles melhorem suas marcas em um campeonato tão importante como esse”, disse. Ele aproveitou para agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.