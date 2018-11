A expectativa para o próximo domingo, na final, é que o público total seja superior a 6 mil pessoas

publicado em 19/11/2018

Mais de quatro mil pessoas estiveram no último domingo na Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Com 4.463 pessoas e uma renda de R$ 41.310, a semifinal da Copa Paulista 2018 entre Votuporanguense e Atibaia, na manhã do último domingo, foi o maior público já registrado na Arena Plínio Marin. Na oportunidade, o CAV venceu por 3 a 0 e se classificou para a final.

Antes, o maior público registrado foi na inauguração da Arena, contra a Ponte Preta, no dia 23 de janeiro de 2016, o público foi de 3.513 pessoas e a renda, R$ 63.500.

O maior público da história da Alvinegra foi no primeiro confronto entre CAV e Taubaté na final da Série A3 de 2015, no dia 24 de maio, quando 5.923 pessoas compareceram no antigo Estádio Plínio Marin e a renda foi de R$ 72.860. A expectativa para o próximo domingo, na final, é que o público total seja superior a 6 mil pessoas.

Em outro confronto com o Futebol Sustentável, no dia 10 de fevereiro deste ano, no duelo contra a Portuguesa pela Série A2, foram vendidos 960 ingressos e a renda foi de R$ 18.800.