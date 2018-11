O primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista 2018 será às 11h de sábado (10)

publicado em 07/11/2018

(Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Devido a questões técnicas, a partida entre Atibaia e Votuporanguense, que seria disputada em Rio Claro, foi transferida para o Estádio Décio Vita, em Americana. O primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista 2018 será às 11h de sábado (10).

O Clube Atlético Votuporanguense segue em intensa preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista 2018 contra o Atibaia. Três jogadores estão no departamento médico (DM), mas a principal dúvida é se o atacante Luís Guilherme, que vem entrando bem no time, estará à disposição do técnico Rafael Guanaes.