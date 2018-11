Mais de 4 mil pessoas estiveram na Arena Plínio Marin na manhã deste domingo (18) para acompanhar CAV e Atibaia

publicado em 18/11/2018

Votuporanguense e Atibaia se enfrentaram na manhã deste domingo (18) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Com casa cheia, a manhã deste domingo (18) foi perfeita para o Clube Atlético Votuporanguense, que venceu o Atibaia por 3 a 0, se classificou para a final da Copa Paulista 2018 e disputará pela primeira vez na sua história uma competição nacional. O jogo foi realizado na Arena Plínio Marin com a presença de mais de 4 mil torcedores.

O primeiro lance de perigo foi da Alvinegra. Aos 13 minutos, Dudu recebeu perto da área, arriscou e a bola passou perto do gol, no canto direito do goleiro Ariel.

A Votuporanguense abriu o placar aos 23 minutos. Matheus Destro cruzou na esquerda, a zaga rebateu, Ricardinho ficou livre com a bola do lado direito, dentro da área, e chutou forte, no canto direito alto do goleiro Ariel: 1 a 0.

Aos 33, o CAV chegou com perigo. Erick Salles cruzou para Léo Aquino que chutou de primeira para a boa defesa de Ariel. No escanteio, a bola sobrou para Bruno Baio que bateu forte, mas por cima do gol.

A Votuporanguense dominou o primeiro tempo de jogo, tendo algumas boas oportunidades e praticamente não sofreu no jogo.

Já na segunda etapa, aos 8 minutos, Tavares chutou de longe e Bruno Pianissola espalmou para escanteio.

Aos 11 minutos a Alvinegra ampliou. A jogada começou com escanteio para o Atibaia, mas o goleiro Bruno pegou a bola e fez uma reposição rápida para Erick Salles, que arrancou do meio de campo e levou até dentro da área, pelo lado direito, quando chutou na saída de Ariel: 2 a 0.

João Marcos, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro. Aos 33, ele recebeu de Sávio já dentro da área pelo lado direito e chutou forte, de bico, para marcar: 3 a 0 CAV.