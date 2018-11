O técnico da Votuporanguense falou sobre o segundo confronto das quartas de final contra o Taubaté

publicado em 05/11/2018

Rafael Guanaes, técnico do CAV (Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Em entrevista na Cidade FM na manhã desta segunda-feira (5), o técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes, falou sobre a recepção hostil que o CAV teve no segundo jogos das quartas de final da Copa Paulista, em Taubaté, no último sábado (3).

Falando sobre o segundo confronto das quartas de final, Guanaes contou que o time foi recepcionado com bastante hostilidade. “Nós fomos recebidos com muita falta de educação, uma péssima educação, e isso não pode existir no futebol”, falou. Conforme o treinador, a Alvinegra não tinha segurança. “Nós descemos do ônibus, mas com o risco de acontecer alguma coisa”, acrescentou.

Na visão do técnico, “isso não se faz”. Ele lembrou que o Taubaté não foi recebido desta forma em Votuporanga. “Eles não devem fazer isso com nenhuma equipe. Isso não é futebol. O esporte não é isso, e também pelo lado humano, porque isso é um crime; eles tentaram nos agredir”, disse.

