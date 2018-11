Rafael Gatti participou de um jogo comemorativo neste domingo (25) no Mineirão

publicado em 26/11/2018

Rafael Gatti participou de um jogo comemorativo neste domingo (25) no Mineirão (Foto: Divulgação)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em comemoração à conquista da tríplice coroa no ano de 2003, o Cruzeiro realizou um jogo festivo na tarde deste domingo (25), no Mineirão. Entre os presentes, estava o gerente de futebol do Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Gatti.

O ex-goleiro defendeu a Raposa em 2003 na conquista do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A partida comemorativa relembrou os 15 anos da vitória nas três competições. Em campo, as estrelas de 2003 enfrentaram a equipe master do Cruzeiro.

Nomes históricos como Marcelo Ramos, Alex, Maldonado, Aristizábal, David, Zinho, Cris e Palhinha participaram da comemoração. Gatti esteve no time de Minas Gerais de 2003 a 2009. Além da épica conquista da tríplice coroa, o ex-arqueiro conquistou o Campeonato Mineiro de 2004.

O convite para participar da comemoração foi feito pelo ex-jogador Alex, ídolo do Cruzeiro. “O sentimento de estar lá foi de muita alegria e gratidão, rever os amigos daquele momento, pode reativar o contato e novamente vestir a camisa desse clube que me ensinou a ser grande”, falou.