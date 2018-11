O confronto de domingo (25) contará com a promoção Futebol Sustentável; as trocas começam nesta quarta ao meio dia na Arena Plínio Marin e na Cidade FM

publicado em 20/11/2018

O presidente do CAV, Marcelo Stringari foi entrevistado pela Cidade FM; Votuporanguense joga no domingo (25) (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Desde domingo é comum ver a alegria estampada no rosto dos dirigentes do Clube Atlético Votuporanguense, e se tem alguém extremamente feliz é o presidente Marcelo Stringari, que enalteceu a conquista da Alvinegra.

O dirigente destacou que é extremamente importante para todo o Clube Atlético Votupo-ranguense e também para a cidade a conquista do CAV. “É muito relevante estarmos na final do segundo campeonato mais importante do Estado de São Paulo, uma competição com grandes clubes, com times que têm nome no cenário nacional”, comentou. Ele lembrou que a participação de equipes como Santos, Portuguesa, Ferroviária, Red Bull, entre outros demonstra que o torneio é muito forte e de alto nível.

Stringari ressaltou ainda que para o projeto da Alvinegra a classificação é muito importante, uma vez que o CAV é um clube novo que vem buscando fazer a sua história dentro do Estado de São Paulo e agora conseguiu uma vaga para o cenário nacional, que será de grande relevância para a Votuporanguense.

Futebol Sustentável