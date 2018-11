A partir desta quinta-feira (22), as trocas serão das 9h às 18h

publicado em 21/11/2018

Mais de 600 ingressos já foram trocados na Cidade FM (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

É grande a procura pelos ingressos do Futebol Sustentável para o primeiro jogo da final da Copa Paulista 2018 contra a Ferroviária, domingo (25), às 11h, na Arena Plínio Marin. Mais de 600 entradas já foram trocadas na tarde desta quarta-feira (21) na Cidade FM.

As trocas começaram hoje, às 13h e seguem até as 18h. A partir desta quinta-feira (22), as trocas serão das 9h às 18h, até sábado (24), ou até esgotar os ingressos.