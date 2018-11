Com o projeto da Federação Paulista de Futebol, as garrafas pet são recolhidas e trocadas por ingressos

publicado em 13/11/2018

José Onivaldo Miller, de 64 anos, levou oito garrafas e trocou por quatro ingressos (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Desde a tarde desta terça-feira (13), a Cidade FM realiza a troca de garrafas pet por ingressos do jogo entre o Clube Atlético Votuporanguense e Atibaia pela semifinal da Copa Paulista 2018 no domingo (18), às 11h, na Arena Plínio Marin. A iniciativa faz parte do Futebol Sustentável.

Com o projeto da Federação Paulista de Futebol, as garrafas pet são recolhidas e trocadas por ingressos, fazendo com que a matéria prima seja retirada do meio ambiente e os torcedores possam acompanhar seus clubes de coração. Os ingressos do programa são para a arquibancada localizada atrás do gol. Cada torcedor pode ser beneficiado com quatro ingressos.

Sempre que possível, José Onivaldo Miller, 64 anos, morador do Patrimônio Novo, está na Arena Plínio Marin. Ele levou oito garrafas e trocou por quatro ingressos para ver a Votuporanguense no domingo (18). “Acho um projeto interessante. Eu sou uma pessoa que tem essa consciência sobre o meio ambiente, mas a população ainda deixa muito a desejar nessa questão ambiental”, comentou.