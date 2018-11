Em menos de 24 horas, as estradas disponibilizadas na Arena e na Cidade FM esgotaram

publicado em 22/11/2018

Expectativa é de um grande público na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Terminaram muito rápido os 3 mil ingressos do programa Futebol Sustentável para a primeira partida da final da Copa Paulista 2018 entre Clube Atlético Votuporanguense e Ferroviária na manhã de domingo (25), às 11h, na Arena Plínio Marin. Em menos de 24 horas, as estradas disponibilizadas na Arena e na Cidade FM esgotaram.

A diretoria da Votuporanguense fez questão de agradecer as pessoas pelas trocas de ingressos: “agradecemos ao nosso torcedor!”

Agora, os ingressos para o setor 1 (arquibancada lateral) estão à venda (R$ 20) na loja Poly Sport até sábado (24). Também no sábado, das 13h30 às 17h30, a venda ocorrerá na bilheteria da Arena Plínio Marin, e domingo a partir das 9h também na Arena.