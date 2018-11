Esporte

Futebol e Futsal vencem no fim de semana

No futsal a equipe conquistou a vaga na final do campeonato; no futebol teve goleada

publicado em 05/11/2018

O adversário e a data do jogo final ainda não foram decididos (Foto: Divulgação/Prefeitura) O último fim de semana foi vitorioso para os atletas do futebol e futsal da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga. A equipe sub 16, de futsal, no domingo (4/11), foi até a cidade de Rancharia para enfrentar a equipe de Xavantes, pela semifinal da Copa Palmeiras, garantindo a vaga na grande final. A partida emocionante terminou 1x0 para Votuporanga, com gol de Pedro. Os demais atletas que entram em quadra foram Kauan, Mateus, Kauan Duarte e Ryan. No decorrer do jogo entraram Vitinho e Alisson. O adversário e a data do jogo final ainda não foram decididos. Futebol Na última sexta-feira (2/11), a equipe do Futebol sub 16 também teve um ótimo resultado na Arena Plínio Marin. O jogo amistoso foi contra o time de Iturama e teve o placar de 4x0 para a equipe votuporanguense. Os gols foram marcados por João Vitor, Madureira e dois de Filipe. A equipe entrou em campo com Vinicius, Léo, Vini, Mateus, Rian, Madureira, Rafinha, Ruan, Igor, João Vitor e Felipe. No decorrer da partida entraram Cristian, Jhonata, Breno, Eduardo e Gui.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/esporte/2018/11/futebol-e-futsal-vencem-no-fim-de-semana-n52221