Agora, os ingressos para o setor 1, no valor de R$ 20, estão sendo vendidos na loja Poly Sport até este sábado (17).

publicado em 16/11/2018

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Não há mais ingressos do projeto Futebol Sustentável para o jogo entre Votuporanguense e Atibaia na manhã deste domingo (18), às 11h, na Arena Plínio Marin. As 3 mil entradas disponibilizadas terminaram na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 10h30.

Agora, os ingressos para o setor 1, no valor de R$ 20, estão sendo vendidos na loja Poly Sport, de Votuporanga, até este sábado (17). No domingo (18), as entradas podem ser adquiridas a partidas das 9h na Arena Plínio Marin.