Atletas participaram de provas em Araçatuba e Itápolis; no total, trouxeram para cidade 6 medalhas

publicado em 05/11/2018

No campeonato Desafio Água Limpa, os atletas conquistaram 4 medalhas (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Os ciclistas da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev de Votuporanga estiveram no último domingo (04/11), nas cidades de Araçatuba e Itápolis e garantiram boas colocações para a equipe. No campeonato Desafio Água Limpa, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo, em Araçatuba, os atletas conquistaram 4 medalhas.

Na categoria Elite, a principal do ciclismo, os ciclistas tiveram que percorrer 80 km, nas rodovias vicinais em um circuito difícil e com muitas subidas, e o destaque foi o ciclista Liniker Padoan Godoy Vilches, que, com um ritmo muito forte na última volta conseguiu uma vantagem espetacular após 60km de competição e cruzou a linha da chegada em primeiro lugar. O ciclista, Marcos Albieri Maior, conquistou o quarto lugar, demonstrando ótimo desempenho. Vinicius Igor de Oliveira não conseguiu finalizar a prova.

Na categoria Senior A, o ciclista Carlos Renan Zamboni Coelho também percorreu 80 km e conquistou o quarto lugar em uma chegada disputadíssima. Fechando as conquistas em Araçatuba, o ciclista Willian Aparecido Da Cunha Clementino, conquistou o primeiro lugar na categoria Sport, após percorrer 40 km.

Em Itápolis, foram mais duas medalhas. Os atletas participaram do Cross Duathlon, onde o ciclista Vinicius Moretti Montoro, conquistou a medalha de ouro na categoria Geral-Pró Masculina, após correr 5 km e pedalar 26km com sua MTB em um circuito misto, com o tempo total de competição de 1 hora e 18 minutos.