Visitante: os números da Copa Paulista 2018 mostram que a Votuporanguense joga bem fora da Arena Plínio Marin

publicado em 27/11/2018

Rafael Guanaes, técnico da Votuporanguense, que joga contra a Ferroviária domingo (2), às 11h, na Fonte Luminosa (Foto:

Daniel Castro

)





O Clube Atlético Votuporanguense é um dos times com melhor desempenho fora de casa na Copa Paulista 2018. Os números dão ainda mais confiança ao CAV, que enfrenta a Ferroviária domingo (2), às 11h, na Fonte Luminosa, em Araraquara, no segundo jogo da decisão do campeonato. A Alvinegra tem 56,66% de aproveitamento como visitante.

De acordo com dados da Federação Paulista de Futebol, a Alvinegra fez até o momento 21 jogos no torneio. São 11 vitórias, seis derrotas e quatro empates. Na Arena Plínio Marin, a equipe do técnico Rafael Guanaes venceu seis vezes, perdeu três e empatou três. Fora de seus domínios a Votuporanguense ganhou cinco partidas, perdeu três e empatou uma.

Em determinado momento do campeonato, a torcida ficou irritada pelo fato do CAV jogar melhor fora do que na Arena, no entanto, aos poucos o desempenho melhorou em Votuporanga.

Fora e dentro de casa, a melhor sequência da Alvinegra na competição foi quando ficou oito jogos sem perder. Atualmente, o CAV não perde há três partidas.

Guanaes já afirmou várias vezes que quer o CAV sempre com a mesma postura, na Arena ou como visitante. A intenção é ter a posse de bola e impor o jogo, não importando qual é o adversário. Foi assim, por exemplo, contra o São Caetano no Anacleto Campanella. Portanto, contra a equipe de Araraquara não será diferente. “Vamos lá para jogar. Respeitamos a Ferroviária como equipe qualificada, mas o gramado é parecido com o nosso, o torcedor não entra em campo e temos capacidade de ir lá e fazer um grande jogo”, garantiu.

Na Fonte Luminosa, o comandante alvinegro espera que sua equipe tenha paciência e saiba os melhores momentos para atacar e assim ter melhor precisão e aproveitamento.

Na manhã de hoje, às 10h30, na Arena, Guanaes comanda mais um treinamento técnico e tático visando a final.

