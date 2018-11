A equipe do Centro de Formação venceu todas as oito etapas do Torneio Regional

publicado em 13/11/2018

De forma inédita, Centro de Formação vence todas as etapas do Torneio Regional (Foto: Centro de Formação)

Novamente o trabalho desenvolvido no Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga colheu bons frutos. No último sábado (10), a equipe foi campeã da oitava etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, realizada no Automóvel Clube, em São José do Rio Preto. Com o resultado, o time votuporanguense venceu pela primeira vez todas as etapas da competição organizada pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, destacou que conquistar todas as etapas é um feito inédito para a natação votuporanguense. “Nossos atletas foram muito bem e 32 deles conquistaram índices para participar da Copa São Paulo, em dezembro, em Mococa”, contou.

A etapa de Rio Preto contou com 12 equipes e 290 nadadores. Na classificação geral, o Centro de Formação obteve 110 medalhas, sendo 49 de ouro, 31 de prata e 30 de bronze. A Apan (Presidente Prudente) levou a segunda colocação, com 83 medalhas (43 ouros, 25 pratas e 15 bronzes). Em terceiro aparece a Smelt (Catanduva) que ganhou 30 medalhas de ouro, 22 de prata e 26 de bronze (78 no total). A equipe da casa, o Automóvel Clube, ficou em quarto, com 54 medalhas, sendo 30 de ouro, 12 de prata e 12 de bronze. A Aquática (São José do Rio Preto) conquistou 94 medalhas: 27 ouros, 42 pratas e 25 bronzes. “Portanto, encerramos com chave de ouro a participação nos torneios regionais da Federação”, ressaltou o coordenador.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.