publicado em 19/11/2018

Craque Neto vai torcer pela Votuporanguense na final da Copa Paulista (Foto: Reprodução/ Band)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

No seu programa “Os Donos da Bola”, da Band, o Craque Neto afirmou, na tarde desta segunda-feira (19), que torcerá pelo Clube Atlético Votuporanguense na final da Copa Paulista 2018.

“Vou torcer, sem dúvida, para a Votuporanguense, com todo respeito à Ferroviária, que daqui a pouco eu vou ser persona non grata em Araraquara... Tô nem aí, velho”, comentou ele, que finalizou: “vou torcer pela Votuporanguense, porque eu gosto de Votuporanga e acabou”. Entre os comentaristas presentes no programa, estava o votuporanguense Rogério Assis, o Canhão, colunista do jornal A Cidade.