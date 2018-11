Alvinegra e Ferroviária fazem hoje, às 11h, na Arena Plínio Marin, a primeira partida da final da Copa Paulista 2018

publicado em 25/11/2018

Ricardinho, meio-campista do CAV, que joga na manhã de hoje contra a Ferroviária (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O dia de hoje é histórico para o Clube Atlético Votu poranguense, que, pela primeira vez em sua história, disputa uma final de Copa Paulista. A primeira partida contra a Ferroviária será realizada na Arena Plínio Marin, às 11h, com expectativa de grande público.

Um dos destaques do CAV, o capitão Ricardinho contou que é uma grande felicidade fazer parte desta história, já que está no time da sua cidade natal, “onde estão as pessoas que eu amo e a equipe que eu acompanho desde criança”. “Poder disputar essa final é um grande privilégio para mim”, comentou.

A história do meio-campista com a antiga Votuporanguense começou cedo, quando ele ainda era criança e seu pai o levava para assistir aos jogos. Depois, quando ele começou a jogar, já era a SEV. “Tem tudo a ver com a minha história: desde acompanhar o início e depois os primeiros passos jogando na base e posteriormente no profissional”, relembrou.

Após ter passado por alguns clubes no Brasil, o jogador voltou e tem se destacado, principalmente, nas últimas partidas da Alvinegra. Ele destaca que é muito bom voltar e ver um clube bastante organizado e com pessoas do bem trabalhando e um grande esforço da diretoria.

Na visão do atleta, chegar à final é fruto de um conjunto de fatores: diretoria competente, comissão técnica “fantástica” e um grupo de jogadores comprometido e consciente em relação aos objetivos.

Sobre a Ferroviária, Ricardinho disse que o CAV sempre tem um grande respeito pelos adversários e que a equipe de Araraquara é uma força do interior. A Votuporanguense, acrescentou, se preparou forte durante a semana em busca de fazer um grande jogo.

Tudo igual