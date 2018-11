O segundo confronto da semifinal ocorrerá na Arena Plínio Marin

publicado em 04/11/2018

Na tarde deste sábado (3), o CAV se classificou para a semifinal (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Após se classificar diante do Taubaté na tarde deste sábado (3), o Clube Atlético Votuporanguense jogará a semifinal da Copa Paulista 2018 contra o Atibaia. Os jogos serão transmitidos pela Fox Sports.

A primeira partida será no próximo final de semana, com o Atibaia de mandante. O segundo confronto ocorrerá na Arena Plínio Marin. Os dias e horários serão definidos no conselho técnico desta segunda-feira (5), às 15h, na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo.

A outra semifinal será entre Red Bull Brasil e Ferroviária, com primeiro jogo na casa do Red Bull. As partidas também serão transmitidas pela Fox Sports.