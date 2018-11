Foram divulgados na tarde desta quinta-feira (22) os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019

publicado em 22/11/2018

Na Copa São Paulo deste ano, o Cavinho foi eliminado pelo Criciúma na segunda fase (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Foram divulgados na tarde desta quinta-feira (22) os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. O Clube Atlético Votuporanguense está no grupo 11, ao lado de Internacional-RS, Batatais e Trem-AP.

Está será a terceira vez que a Alvinegra participará da Copinha. Nas duas participações, em 2017 e 2018, o Cavinho foi eliminado na segunda fase por Náutico e Criciúma, respectivamente.

Em conversa com o jornal A Cidade, o presidente do CAV, Marcelo Stringari, disse que gostou da chave em que a Alvinegra caiu. “É um grupo bom, competitivo e que temos boas chances de classificação”, analisou.

O dirigente lembrou ainda que a presença do Internacional de Porto Alegre na cidade é muito importante, já que o clube é um dos gigantes do futebol nacional. “É bom para Votuporanga ter um time desse nível aqui. Chama a atenção”, comentou. Ele observou que com a presença do Inter, jogos devem ser transmitidos ao vivo para todo o país.

O Cavinho funciona em parceria com a RV Assessoria de futebol. Os atletas estão alojados e treinam em Ibitinga. Segundo o presidente, a partir da primeira semana de dezembro a equipe começará a treinar em Votuporanga.