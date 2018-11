Como venceu o primeiro jogo por dois gols de diferença, mesmo com a derrota o CAV se classificou

publicado em 03/11/2018

Taubaté e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (3) pela Copa Paulista (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Em um péssimo gramado e com mais de 2 mil torcedores no Joaquinzão, o Taubaté venceu a Votuporanguense por 1 a 0 na tarde deste sábado (3). Como ganhou o primeiro jogo por dois gols de diferença, mesmo com a derrota o CAV se classificou para a semifinal da Copa Paulista 2018. É a primeira vez que a Alvinegra chega a esta fase da competição.

Aos 15 minutos Jefinho recebeu bom passe dentro da área pelo lado direito, chutou, a bola desviou no zagueiro Paulo Henrique, bateu na trave e sobrou para Eduardo, que completou para o gol: 1 a 0 Taubaté. A primeira etapa foi de jogo feio, com muitos passes errados.

Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Elivelton arriscou de fora da área para boa defesa de Paulo Roberto, que cedeu escanteio para o Burro da Central. Na sequência, após cobrança de escanteio do lado direto, a bola sobrou Donato, que chutou e a boa passou com perigo depois de desvio da defesa da Alvinegra.

Léo Aquino, do CAV, chegou bem aos 11 minutos, mas tentou cruzar para o meio e a zaga cortou. Aos 15, Dudu chutou de longe, a bola desviou e passou com perigo do lado direito do goleiro Rafael Roballo.

Aos 23 a Votuporanguense perdeu uma chance claríssima. Bruno Baio recebeu cara a cara com o goleiro, tocou, porém o goleiro defendeu. No rebote, Luís Guilherme chutou para fora.