Atibaia e Votuporanguense jogaram na manhã deste sábado (10), em Americana, pela semifinal da Copa Paulista 2018

publicado em 10/11/2018

Atibaia e Votuporanguense jogaram na manhã deste sábado (10) em Americana (Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com um bom segundo tempo e pressionando até o final do jogo, o Clube Atlético Votuporanguense empatou com o Atibaia na manhã deste sábado (10) no primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista. A partida foi disputada no Estádio Décio Vitta, em Americana.

O placar foi aberto aos 31 minutos. Após chute de longe, o goleiro Paulo Roberto bateu roupa e a bola sobrou para Gustavo, que marcou: 1 a 0 Atibaia.

O arqueiro do CAV precisou ser substituído após um choque de cabeça. Por conta disso, Paulo Roberto saiu para a entrada de Bruno Pianissola. O goleiro da Alvinegra, inclusive, precisou ir para o hospital.

A primeira etapa do confronto foi fraca, muito por conta do gramado ruim do Décio Vitta.

Na segunda etapa, a Votuporanguense voltou disposta a pressionar e buscar o empate, e foi assim desde o início do segundo tempo.

O Atibaia ficou enfraquecido após Emerson Guioto levar o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. Com um a mais, o CAV buscou pressionar ainda mais, no entanto sem criar grandes chances de gol.