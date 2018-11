Na tarde desta quinta-feira (21), a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 21/11/2018

CAV e Juventus jogaram neste ano na Arena (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta quinta-feira (21) a tabela do Campeonato Paulista da Série A2 de 2019, que começa no dia 20 de janeiro (domingo). O Clube Atlético Votuporanguense estreia contra o Juventus fora de casa. O último jogo do CAV na primeira fase será contra a Portuguesa Santista, na Arena.

De acordo com a FPF, os clubes poderão enviar até dia 28 de novembro a data e horário de sua preferência para o mando dos seus jogos. Após esta data, qualquer alteração deverá seguir o disposto o regulamento geral das competições da Federação Paulista de Futebol.

Os jogos serão marcados nos horários padrão: estádios com iluminação, domingo às 16h e quarta-feira às 20h. Estádios sem iluminação, domingo às 15h e quarta-feira às 15h. No período do horário de verão os jogos serão passados das 15h para às 16h.

A última rodada da primeira fase será dia 30 de março às 15h. Os confrontos com transmissão poderão sofrer alteração de data e horário em função da grade de TV.

Dezesseis clubes que disputarão o torneio. A primeira fase segue disputada em turno único entre todos os clubes. A principal novidade do regulamento será o aumento de classificados na fase inicial, passando para oito. O torneio ganhará uma nova fase (quartas de final), disputada em ida e volta, assim como as semifinais e a final, que acontecerá no dia 1º de maio.

Campeões e vice do Paulistão A3 2018, Atibaia e Portuguesa Santista tiveram seus acessos confirmados e se juntam aos remanescentes do Paulistão A2, Linense e Santo André, rebaixados do Paulistão 2018.

Tabela

20/01 – Juventus x Votuporanguense

23/01 – Votuporanguense x Atibaia

27/01 – Votuporanguense x Penapolense

30/01 – São Bernardo FC x Votuporanguense

03/02 – Votuporanguense x Rio Claro

10/02 – Santo André x Votuporanguense

13/02 – Inter de Limeira x Votuporanguense

17/02 – Votuporanguense x Nacional

24/02 – Votuporanguense x Água Santa

02/03 – Linense x Votuporanguense

10/03 – Votuporanguense x Taubaté

17/03 – Sertãozinho x Votuporanguense

20/03 – Votuporanguense x XV de Piracicaba

24/03 – Portuguesa x Votuporanguense