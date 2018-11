Seis atletas do Centro de Formação participaram do Campeonato Paulista de Paranatação

publicado em 16/11/2018

Seis atletas do Centro de Formação participaram do Campeonato Paulista de Paranatação (Foto: Centro de Formação)

Seis atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga participaram do Campeonato Paulista de Paranatação de Verão – II Troféu de Fabiana Sugimori. A competição foi realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, no último sábado (10).

Erik Souza Bailon de Oliveira levou dois outros: 400 metros livre e 100 metros costa. Ele ainda ficou com duas pratas: 50 e 100 metros livre. Maurício Padilha foi campeão nos 400 metros livre e ficou com a segunda colocação nos 100 metros costa. Keven Simões Milani ganhou dois bronzes: 50 e 100 metros livre.

Erik Balion bateu dois recordes, o do campeonato nos 400 metros livre e o recorde Paulista na classe S8 nos 100 metros costa, especialidade do nadador de Votuporanga. Com 132 pontos, a equipe votuporanguense ficou com a nova posição na classificação geral. A Indaiatubense venceu o torneio.

O coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, avaliou muito positivamente a participação da equipe em uma competição muito importante e que reuniu os melhores da paranatação paulista. “Ficamos contentes em participar bem de mais um campeonato, e o trabalho segue em busca de outros bons resultados”, comentou Xaninho, que agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.