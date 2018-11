Até o momento são sete medalhas de ouro, nove pratas e 16 bronzes; equipes seguem em busca de bons resultados

publicado em 20/11/2018

Uma semana após o início dos Jogos Abertos do Interior, na cidade de São Carlos, os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga mantêm boas disputas e resultados expressivos. Até o momento, Votuporanga está em 17º lugar geral, com 41 pontos, sete medalhas de ouro, nove pratas e 16 bronzes, além de outras ótimas colocações que garantem a pontuação para a classificação geral.

O biribol masculino fez bonito e garantiu o lugar mais alto do pódio, mantendo bons resultados e a tradição da equipe em jogos emocionantes. Outro ouro veio da quadra, o tênis masculino, que enfrentou grandes equipes, conseguiu manter o foco e foi determinante para a vitória. No tatame, a medalha de bronze do judô veio da categoria meio leve masculino.

Voltando para a água, a equipe de natação ACD conquistou quatro medalhas de ouro, uma prata e seis bronzes. Da água para a pista de atletismo, a equipe ACD de Votuporanga fez bonito e garantiu o oitavo lugar geral com cinco medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze.

As competições do ciclismo ainda estão acontecendo, mas já temos medalhas e ótimas colocações. Na categoria mountain bike feminino, tivemos dobradinha no pódio conquistando o primeiro e terceiro lugar. O bronze veio também na prova de resistência feminino, na categoria pista. O masculino, na prova de velocidade, conquistou o quarto lugar.

O futsal feminino, em um jogo emocionante das jovens garotas contra uma forte equipe e decidido nos pênaltis, conquistou o quarto lugar. O xadrez masculino também ficou com o quarto lugar, já o feminino, ficou com quinto. Quem também conseguiu a quinta colocação foi o tênis feminino, que enfrentou grandes atletas consagradas do esporte. O vôlei de praia masculino, após um jogo difícil conquistou também o quinto lugar.

De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, José Ricardo da Cunha, “vale ressaltar que a contagem de pontos dos jogos baseia-se em colocações gerais e recebe os pontos até a oitava posição de cada modalidade, por isso, é importante todas as classificações”. E completou “nossos atletas estão se dedicando ao extremo e competindo com atletas consagrados do esporte, isso é ótimo, porque eles ganham experiência. Nossos resultados são ótimos e continuaremos buscando boas classificações até o final dos jogos”.